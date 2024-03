Jeremy Swayman 32 védést mutatott be, a Boston Bruins a vezérletével idegenben győzte le a Toronto Maple Leafs-et. A Bruins-ban Pavel Zacha két gólt ütött, Jake DeBrusk góllal és gólpasszal jelentkezett, míg David Pastrnak 3 gólpasszt is adott – utóbbinak a legutóbbi négy mérkőzésen 8 pontja (2 gól, 6 gólpassz) van. A Torontó gólját John Tavares szerezte, a passzt pedig Morgan Riellytől kapta, aki a Maple Leafs történetének harmadik legjobb pontszerzője lett 459 NHL-pontjával.

A Columbus Blue Jackets 6–3-ra lelépte a címvédő Vegas Golden Knights csapatát, és a mérkőzés örökre emlékezetes marad Alex Nylandernek, aki pályafutása első mesterhármasát ütötte az NHL-ben. Nylander 6 pontot (4 gól, 2 gólpassz) szerzett, amióta a Pittsburg Penguins február 22-én elcserélte a játékjogát Emil Bemstroméra. A Columbus kapuját Daniil Tarasov védte, és 37-szer állította meg a korongot a gólvonal előtt, Mason Morelli, William Karlsson és Chandler Stephenson egy-egy lövésénél volt csak tehetetlen.

AZ NHL JÁTÉKNAPJÁNAK VIDEÓS ÖSSZEFOGLALÓJA IDE KATTINTVA NÉZHETŐ MEG!

Az NHL legutóbbi játéknapjának eredményei:

Toronto Maple Leafs–Boston Bruins 1–4

New York Rangers–Florida Panthers 2–4

Columbus Blue Jackets–Vegas Golden Knights 6–3

Philadelphia Flyers–St. Louis Blues 1–2 (büntetők után)

Colorado Avalanche–Chicago Blackhawks 5–0

Calgary Flames–Seattle Kraken 2–4

Fotó: Getty Images / Ben Jackson / NHLI