Montreal Canadiens - Arizona Coyotes 4-2

Sam Montembeault 36 lövést hárítva vált a Montreal hősévé, akiknél Jordan Harris és Joel Armia egyaránt gólt és gólpasszt jegyzett – ezn trió remeklése is kellett ahhoz, hogy az Arizona Coyotes egymás utáni 13. (!!!) vereségét szenvedje el. A találkozó krónikájához tartozik, hogy a Prérifarkasok 38-21-re nyerték a kapura lövések statisztikáját, ám a jobb kapusteljesítmény a hazaiak javára döntötte e la párharcot.



Philadelphia Flyers - Tampa Bay Lightning 6-2

Travis Sanheim és Noah Cates 1+1-es estéjére, no és persze az 5 lőtt gólt hozó harmadik harmadra alapozta végül kiütésessé váló győzelmét a Toronto a Tampa Bay-jel szemben, lezárva ezzel önnön maga két mérkőzéses nyeretlenségi, és egyben floridai ellenfelük két meccses győzelmi szériáját is.

Toronto Maple Leafs - Vegas Golden Knights 2-6

Jonathan Marchessault 2 góllal és egy gólpasszal, Shea Theodore 3 előkészítéssel, William Karlsson pedig 1 találattal és egy assziszttal vette ki a részét a címvédő Vegas Golden Knights meggyőző sikeréből Torontóban. A korábbi hét meccsét kivétel nélkül megnyerő Maple Leafs frusztrációját jól jelzi, hogy a vezetőedző Sheldon Keefe a találkozó vége előtt két perces büntetést kapott, játékvezetővel üvöltözés miatt.



Detroit Red Wings - Washington Capitals 8-3

Shayne Gostisbehere két találata, Lucas Raymond 1+2-je, meg persze Patrick Kane és David Perron 2-2- gólpassza is kellett ahhoz, hogy a Detroit szezonbeli leggólerősebb estéjét bemutatva szerezze meg sorozatban hatodik sikerét, méghozzá a Washington kárára.



Florida Panthers - Buffalo Sabres 3-2

Brandon Montour gólja és két tökéletes előkészítése is kellett ahhoz, hogy a Panthers két vállra tudja fektetni a Buffalo Sabres csapatát. Nyilván az is segített a floridaiakon, hogy sztárszélsőjük, Matthew Tkachuk 1+1-es produkcióval tért vissza a csapatba, amely sorozatban 14. meccsén sem kapott 2-nél több gólt – nem meglepő, hogy ezen időszak során 12-2-0 a mérlegük.

Nashville Predators - Ottawa Senators 4-1

Roman Josi és Gustav Nyquist egyaránt 3 ponttal segítette győzelemhez a Predatorst az Ottawa elleni hazai találkozón, amely sorozatban immáron a 6. Nashville-siker. A győzelem egyik kulcs Juuse Saros 24 védése volt, no és példának okáért az, hogy az utolsó harmadban 19-0 volt a kaput eltaláló lövések aránya, természetesen a Predsnek.

Minnesota Wild - Carolina Hurricanes 2-3

Értékes győzelmet csent el a korábbi két párharcát megnyerő Minnesota otthonából a Carolina Hurricanes, amely Stefan Noesen 9 perccel a lefújás előtt lőtt góljával tudott diadalmaskodni. A vendégeknél az 1+1-gyel záró Jordan Staal a hazaiaknál pedig a két gólpasszos Ryan Hartman volt még dicsérhető.

Winnipeg Jets - St. Louis Blues 4-2

A Winnipeg tovább robog - Sean Monahan góllal és gólpasszal, Ehlers és Morrissey két-két asszisztal, Laurent Brossoit pedig 36 védéssel jelentkezett a sorozatban negyedik, utóbbi nyolc fellépésén pedig hetedik győzelmét arató Winnipegben. A Blues ezzel ellentétes formát fut, ugyanis legutolsó 7 jégre lépése alkalmával ötször is kikapott.

Calgary Flames - Los Angeles Kings 4-2

Yegor Sharangovich harmadik harmadban lőtt találatával törte meg a Calgary Flames a vizitáló Los Angeles Kings csapatát, így ágyazva meg sorozatban negyedik diadalának. A hazaiaknál a 400. meccsét játszó Andrew Mangiapane, valamint Blake Coleman és Mikael Backlund is gólt szerzett, Jacob Markstrom pedig 12 lövést hárított a záró játékrészben, nem mellesleg kiosztott egy újabb gólpasszt, a szezon során már az ötödiket!

Colorado Avalanche - Dallas Stars 5-1

Andrew Cogliano és Nathan MacKinnon 49 másodpercen belül szerzett góljai a második harmadban, valamint Alexandar Georgiev 33 hárított lövése is kellett ahhoz, hogy az Avalanche magabiztosan intézze el a Dallas Starst.

Vancouver Canucks - Pittsburgh Penguins 3-4 (hosszabbítás után)

Erik Karlsson lőtte a a Pittsburgh Penguins gólját a ráadásban, amivel a vendégek 3-4-es győzelmet arattak a Vancouver Canucks jégcsarnokában. Rickard Rakell 2 találattal, Lars Eller 1 góllal és 1 asszisztal, míg Sidney Crosby 2 gólpasszal vétette észre magát a vendégektől, miközben Tristan Jarry 32 védéssel segítette a Penguinst, amely december legvége óta először nyert három meccset zsinórban. A Canucks ezzel szemben utolsó 6 találkozójából 5-öt is elbukott.

San Jose Sharks - New Jersey Devils 2-7

A játéknap zárómeccsén Nico Hischier 1 gólt és 3 asszisztot, Jack Hughes 1 találatot és 2 gólpasszt, Nico Daws pedig 29 védést jegyzett a New Jersey Devils csapaatában, amely könnyedén rendezte le a San Jose Sharks otthonában letudott csörtét. A Devils ezzel a Metropolitan-divízióban 5 pontra közelítette meg a Philadelphiát, a Keleti-főcsoport wildcard-helyért folytatott különversenyében pedig szintén 5 pontra van az ott második Tampa Baytől.



(Fotó: Getty images)