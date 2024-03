Boston Bruins-Vegas Golden Knights 5–4

Morgan Geekie első NHL-mesterhármasát ütötte, a Bruins pedig profitálva ebből izgalmas mérkőzésen legyőzte a Knights-ot. A 235. NHL-mérkőzését lejátszó Geekie a mérkőzést követően úgy nyilatkozott, hogy különösebben sosem foglalkoztatta a mesterhármas, jobban örül annak, hogy a Bruins három ráadásban elveszített mérkőzést követően végre ismét nyerni tudott. David Pastrnak és Kevin Shattenkirk két-két gólpasszig jutott a Bostonban, míg Jeremy Swayman 32 védést mutatott be. A Vegas a legutóbbi nyolc mérkőzéséből hatot elveszített, Chandler Stephenson most is hiába zárt góllal, gólpasszal, Adin Hill 27 védése sem volt elég.

Dallas Stars-Winnipeg Jets 4–1

A Nyugati konferencia második és harmadik helyén álló csapatok rangadóját a házigazda Stars nyerte, megtörve ezzel a Jets négy mérkőzéses győzelmi sorozatát. A hazaiaknál az AHL-ből felhívott Logan Stankoven negyedik dallasi mérkőzésén a harmadik gólját ütötte, és a mérkőzést követően sorra gyűjtötte be az elismeréseket a csapattársaktól. Rajta kívül Joe Pavelski és Roope Hintz is kiemelkedően teljesített, góllal, gólpasszal zárt, míg a Jets-nél Vladislav Namestnikov talált a kapuba, Connor Hellebuyck pedig 32 védést mutatott be.

Chicago Blackhawks-Colorado Avalanche 0–5

Kiütéses győzelmet aratott a Colorado Avalenche Chicagóban, így pontszámban a Nyugati konferenciában beérte a Jets-et. Ezen nagyon nem is lehet csodálkozni, a mérkőzést mégis érdemes kiemelni, mivel Nathan MacKinnon szezonbeli századik pontját is megszerezte, miután gólt ütött, gólpasszt adott – a 100 pont 36 gólból, 64 gólpasszból jön ki. MacKinnon gólpassza az 539. volt neki NHL-pályafutása alatt, amivel a liga örökranglistájának harmadik helyére lépett fel megelőzve Peter Forsberget.

100 POINTS FOR MACKINNON ON A BEAUTIFUL SHOT pic.twitter.com/KjZ3QXERnd — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) March 1, 2024

Az NHL legutóbbi játéknapjának további eredményei:

Columbus Blue Jackets-Carolina Hurricanes 2–4

Detroit Red Wings-New York Islanders 3–5

Florida Panthers-Montreal Canadiens 4–3 (büntetők után)

Tampa Bay Lightning-Buffalo Sabres 2–3 (hosszabbítás után)

Toronto Maple Leafs-Arizona Coyotes 4–2

Nashville Predators-Minnesota Wild 6–1

Seattle Kraken-Pittsburgh Penguins 2–0

Vancouver Canucks-Los Angeles Kings 1–5

San Jose Sharks-Anaheim Ducks 4–6

