New York Rangers–Columbus Blue Jackets 4–1

Visszavágótt a Rangers a Columbusnak azért, mert korábban véget vetett a csapat tízgyőzelmes veretlenségi szériájának, és a bosszúhadjáratot Artemi Panarin (két gól, egy gólpassz) vezette. Az első harmad még gólnélküli döntetlennel zárult, a másodikat viszont 2–0-ra nyerte Rangers és az utolsót is behúzta 2–1-re. A kapuban Igor Shesterkin 30 védést mutatott be, a New York lett az NHL idei alapszakaszában az első csapat, amely elérte a 40 győzelmet. A Columbusnál Pascal Vincent vezetőedző az utolsó harmadban nyújtott teljesítménnyel volt a leginkább elégedett, kiemelve, hogy az egymásért küzdésre és a jó csapatjátékra lehet építeni a jövőben.

Edmonton Oilers–St. Louis Blues 3–2 (hosszabbítás után)

Connor McDavid hosszabbításban szerzett gólja döntött, az Oilers legyőzte a Bluest. McDavid a győztes gólja mellett csapata másik két gólját előkészítette Zach Hymannek, minden szempontból csapata nyerőembere volt tehát. Hyman a lefújást követően úgy nyilatkozott, hogy Connor a világ legjobb játékosa, és azért tud ennyire eredményes lenni, mert ő szolgálja ki. A Blues Robert Thomas (gól, gólpassz) és Jordan Kyrou (két gólpassz) révén tartotta magát a házigazdákkal szemben, ameddig csak lehetett.

CONNOR MCDAVID SHOOTS THE PUCK AND WINS IT IN OVERTIME



HIS FIRST GOAL IN 11 GAMES pic.twitter.com/WmXmIULFHl