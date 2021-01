A központi divízióban vezető Columbus Blue Jackets 2-1-re nyert a Chicago Blackhawks otthonában az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) pénteki játéknapján.

A vendégek finn kapusa, Joonas Korpisalo 31 védést mutatott be, míg a támadók közül Oliver Bjorkstrand góllal és gólpasszal vette ki részét a sikerből.

Joonas Korpisalo made 31 saves as the Columbus Blue Jackets defeated the Chicago Blackhawks 2-1.