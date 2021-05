A Winnipeg Jets 4-0-ra győzött Calgaryban szerdán, ezzel bejutott az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) rájátszásába.

A Vegas Golden Knights hosszabbításban verte a Minnesota Wildot, Marc-Andre Fleury pedig megszerezte pályafutása 490. győzelmét, amellyel a kapusok örökrangsorában immár egyedül áll a harmadik helyen, s csak Martin Brodeur (691) és Patrick Roy (551) áll előtte.

A New York Rangers-Washington Capitals csata tömegbunyóval kezdődött, rögtön a kezdő bedobás után három pár esett egymásnak. Az ügy előzménye, hogy két nappal korábban a fővárosiak fenegyereke, Tom Wilson előbb Pavel Bucsnevicset, majd Artemij Panarint alattomos módon ütötte meg, utóbbi megsérült, ennek ellenére a liga mindössze 5000 dolláros bírsággal sújtotta az évi 4,1 millió dollárt kereső támadót. Az incidens után sokan Wilson eltiltását követelték.

New York responded to Tom Wilson's actions with six fights in the first five minutes of the game, but a hat trick from T.J. Oshie gave Washington the last la...