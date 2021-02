Az Edmonton Oilers 4-3-ra verte idegenben a Vancouver Canucksot az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legutóbbi játéknapján.

A hazaiak bő negyedóra játék után már 3-0-ra vezettek, még az utolsó harmadot is kétgólos előnnyel várták, de az Edmonton innen fordított és nyert. A vendégek sikeréből a kanadai táblázatot vezető Connor McDavid egy góllal, a mögötte második Leon Draisaitl pedig három gólpasszal vette ki a részét, míg Dominik Kahun két gólt ütött.



A másik kanadai találkozón a Montreal Canadiens kétgólos hátrányból fordított, de a sereghajtó Ottawa Senators csapatának Brady Tkachuk második találatával sikerült hosszabbításra mentenie a találkozót. A szétlövést aztán meg is nyerték a Szenátorok, mivel Tim Stützle és Josh Norris is gólra váltotta pályafutása első büntetőjét.



A Pittsburgh Penguins és a Washington Capitals fővárosi rangadója szintén hosszabbításba torkollott, a ráadásban aztán Kasperi Kapanen találata döntötte el az összecsapást a vendégek javára, akik az elmúlt hat meccsüket tekintve az ötödik sikerüket aratták.



A Capitals viszont februárban visszaesett, ebben a hónapban három győzelem mellett ez már a hatodik veresége volt. A Penguins a hetedik túlórás meccsét játszotta, ebből hatot megnyert.



Gólzáporos meccset vívott a Chicago Blackhawks a Columbus Blue Jackets otthonában. A vendégek a záró játékrész elején már 5-3-ra vezettek az egy gólig és három gólpasszig jutó Patrick Kane vezérletével, a hazaiak Oliver Bjorkstrand duplájával egyenlítettek, azonban be kellett érniük egy ponttal, mert a szétlövés a Chicagónak kedvezett.

A játéknap egyetlen hibátlan kapusteljesítményét a Nashville Predators színeiben Pekka Rinne nyújtotta, aki 24 védéssel járult hozzá csapata 2-0-s sikeréhez a Detroit Red Wings vendégeként.

Eredmények:

Vancouver Canucks-Edmonton Oilers 3-4

Ottawa Senators-Montreal Canadiens 5-4 - szétlövés után

Washington Capitals-Pittsburgh Penguins 2-3 - hosszabbítás után

Columbus Blue Jackets-Chicago Blackhawks 5-6 - szétlövés után

Detroit Red Wings-Nashville Predators 0-2

New Jersey Devils-Buffalo Sabres 1-4

Borítókép: Jeff Vinnick/NHLI via Getty Images