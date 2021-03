A címvédő Tampa Bay Lightning a második harmad elején már háromgólos hátrányban volt, de végül 6-3-ra győzött a Chicago Blackhawks otthonában az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) vasárnapi játéknapján.

A vendégek a komolynak tűnő hátrányban nem törtek meg, hanem kereken négy perc alatt egyenlítettek, és még a második harmad vége előtt fordítottak, sőt, a záró játékrészben további két gólt ütöttek. A féltucat Tampa-találatból négy emberelőnyben esett.



A Carolina Hurricanes sorozatban ötödik diadalát aratta, az ütközet két főhőse a rivális Florida Panthers két ex-játékosa, a csatár Vincent Trocheck, valamint a kapus James Reimer volt.



A New York Islandersnek is hasonló győzelmi szériája van összesítésben, s a Buffalo Sabres ellen ebben az idényben már a hatodik alkalommal nyert.



A New Jersey Devils a hajrában szerzett góllal 1-0-ra győzött a Boston Bruins otthonában, ezzel megszakadt az öt vereségből álló sorozata, Scott Wedgewood mind a 40 lövést védte.



Eredmények:

Chicago Blackhawks-Tampa Bay Lightning 3-6

New York Islanders-Buffalo Sabres 5-2

Boston Bruins-New Jersey Devils 0-1

Carolina Hurricanes-Florida Panthers 4-2

Philadelphia Flyers-Washington Capitals 1-3

Pittsburgh Penguins-New York Rangers 5-1

Dallas Stars-Nashville Predators 3-4, szétlövés után

Calgary Flames-Ottawa Senators 3-4, szétlövés után

