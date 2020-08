A korai rájátszásbeli búcsú miatt menesztették Todd Reirdent, az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) érdekelt Washington Capitals vezetőedzőjét.

A fővárosi együttes a keleti negyeddöntőben 4-1-es összesítéssel esett ki a New York Islandersszel szemben. Érdekesség, hogy a New York-i alakulat trénere, Barry Trotz 2018-ban még a Washingtonnal nyert Stanley Kupát, és a sikert követően távozott a Szigetlakókhoz, Reirden pedig akkor a segítője volt.



A Capitals alelnöke, Brian MacLellan elmondta, nagyobbak az elvárások annál, mint amit most a csapat elért, ezért frissítésre van szükség a szakmai munkában.



A 49 éves Reirden négy szezonon át volt másodedző a Capitalsnél, majd 2018-ban nevezték ki vezetőedzőnek. Ebben a minőségében 89 győzelem, 46 vereség és 16 hosszabbításos vereség volt a mérlege.

