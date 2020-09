A Tampa Bay Lightning a folytatásban nem számíthat csapatkapitányára, Steven Stamkosra az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) most zajló nagydöntőjében.

A hírt a floridai gárda vezetőedzője, Jon Cooper jelentette be vasárnap, hozzátéve, hogy reményei szerint a 30 éves csatár legközelebb a Stanley Kupa átadásánál lesz a jégen, amikor átveszi azt a Dallas Stars legyőzése után. A tréner elmondta: a játékos és az orvosok mindent megtettek, hogy a hokis még ebben a rájátszásban visszatérhessen, és játszhatott is egy keveset, fájdalmai miatt viszont többet nem küldheti be őt a fináléban.



A Tampa sztárja február 28-án szenvedett súlyos izomsérülést, márciusban megműtötték, azóta pedig egészen a nagydöntő harmadik meccséig nem játszott. Ott is mindössze három percet volt a jégen, ám ez is elég volt számára egy gólhoz.



A Tampa Bay 3-2-re vezet a Dallas Stars ellen, azaz egyetlen győzelemre van a végső diadaltól. A párharc hatodik találkozóját magyar idő szerint kedden hajnalban rendezik Edmontonban.

Borítókép: Bruce Bennett/Getty Images