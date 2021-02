Mindkét mérkőzés a vendégcsapat sikerét hozta az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legutóbbi játéknapján.

New Yorkban Jaroslav Halak 21 védést produkált - ez volt karrierje 51. kapott gól nélküli mérkőzése -, a meccs egyetlen találatát pedig Nick Ritchie szerezte a második harmadban, s a Boston Bruins sorozatban ötödik győzelmét aratta.

Extended highlights of the Boston Bruins at the New York Rangers