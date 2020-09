A Dallas Stars 4-1-re legyőzte a Tampa Bay Lightning csapatát az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) magyar idő szerint vasárnap hajnalban kezdődött edmontoni döntőjében.

Amelyik csapat majd megnyeri a Stanley Kupát az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharcban, az fennállása során másodszor lesz bajnok: a Tampa 2004-ben, a Dallas pedig 1999-ben volt győztes.



Először fordul elő a liga történetében, hogy a bajnok egyetlen hazai találkozót sem játszott a playoffban, mivel a koronavírus-járvány terjedése miatti márciusi leállás után az a döntés született, hogy a rájátszást Edmontonban és Torontóban, a külvilágtól elzárva, úgynevezett buborékban rendezik.



Az is páratlan a maga nemében, hogy először találkozott a döntőben két olyan edző, akik korábban egymás segítői voltak: a dallasi Rick Bowness 2013 és 2018 között Jon Cooper másodedzője volt Tampában, illetve először nézett egymással farkasszemet két orosz kapus.



A két együttes az alapszakaszban kétszer találkozott, és mindkétszer a texasiak nyertek hosszabbításban, december 19-én 4-3-ra, január 27-én pedig 3-2-re.



Agresszív letámadással kezdett a Dallas, és ennek hamar, már a 6. percben meglett az eredménye. Támadóharmadbeli korongszerzés után Roope Hintz passzol a kapu mögül Joel Hanley elé, aki a második hullámból érkezve kilőtte a jobb felső sarkot. Ez volt a védő pályafutása első NHL-találata.



A továbbiakban sem feküdt ez a játék a Tampának, ám egy szerencsés góllal mégis egyenlített a 13. percben. Blake Coleman lövését még védte Anton Hudobin, a pakk azonban előbb Yanni Gourde lábára, onnan pedig egy védő lábára pattant, majd a gólvonal mögé került.



A Stars két kimaradt emberelőnye alatt egyszer a kapuvas mentett, kétszer pedig Andrej Vaszilevszkij. A 33. percben Alekszandr Radulov a körbe lőtt korongot a támadáshoz csatlakozó Jamie Oleksiak elé tálalta, akinek első kísérlete még levágódott, ám a kipattanót a léc alá emelte.



A második harmad hajrájában egyenlíthetett volna a Lightning, ám Brayden Point beleszúrása a felső kapuvason csattant, majd még a szünet előtt nőtt a különbség: Joel Kiviranta iramodott meg, első lövését blokkolták, és a kipattanót már Vaszilevszkij bal karja alatt a hálóba lőtte.



A záró harmadban minden erejét mozgósította a Tampa, és kétszer emberelőnybe is került, azonban Hudobin parádézott. Sorrendben spárgázva jobb lábbal, hassal, lepkés kesztyűvel és jobb vállal mentett hatalmasat.



Szinte csak a Stars zónájában zajlott a játék, de a védelem állta a rohamokat, az NHL-es léptékkel alacsony, 180 centis Hudobin csak ebben a harmadban 22-szer, összesen 35-ször védett. A hajrában Vaszilevszkij - akinek 16 védése volt - helyett csatár jött be, ám Jason Dickinson üres kapus góllal beállította a 4-1-es végeredményt.



A Dallas remekül kapcsolta ki a játékból a rivális sztárjait, a remek védekezés - például 24 lövést sikerült blokkolni - kiváló kapusteljesítménnyel párosult. A Tampa 56, a Stars 50 alkalommal ütközött.



A finálé előtt Gary Bettman, az NHL vezetője bejelentette, hogy a liga a tervek szerint december elseje táján indítaná az új, 2020/21-es idényt, amelyben a megszokott 82 alapszakasz-mérkőzésest játszanák a csapatok, de elmaradna a hagyományos január elsejei Winter Classic nyitottpályás találkozó, valamint az All Star-gála is.



Hozzátette, természetesen a koronavírus-járvány átírhatja a forgatókönyvet.

Stanley Kupa, döntő, 1. mérkőzés:

Tampa Bay Lightning-Dallas Stars 1-4 (1-1, 0-2, 0-1)



gól: Gourde (13.), illetve Hanley (6.), Oleksiak (33.), Kiviranta (40.), Dickinson (59.)

A párharc magyar idő szerint kedd hajnalban folytatódik Edmontonban.

Borítókép: Bruce Bennett/Getty Images