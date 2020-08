A címvédő St. Louis Blues hétfőn ismét nyert a Vancouver Canucks ellen és ezzel négy mérkőzést követően kiegyenlítette a két csapat párharcát az észak-amerikai jégkorongliga (NHL) rájátszásában.



A bajnokcsapatban Ryan O'Reilly két gólt szerzett, és volt egy gólpassza is, míg a kapuban Jake Allen - aki a párharc harmadik felvonásán 39-szer hárított - ezúttal 22 védést mutatott be, és több mint két év elteltével kapott lehetőséget egymást követő két találkozón.





Extended highlights of the St. Louis Blues at the Vancouver Canucks