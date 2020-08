A Dallas Stars vasárnap 5-4-re nyert a Colorado Avalanche ellen, és ezzel egy győzelemre került attól, hogy bekerüljön az észak-amerikai jégkorongliga (NHL) nyugati főcsoportjának döntőjébe.

Radek Faksa egy góllal és két gólpasszal segítette csapatát, amely 2008 óta először lehet ott a főcsoportelsőséget eldöntő párharcban.



Ugyancsak egy lépésre van a nyugati finálétól a Vegas Golden Knights, amely 5-3-ra verte a Vancouver Canucks együttesét, többek között a két gólt ütő és egy gólpasszt adó Max Pacioretty remeklésével.



Keleten a New York Islanders helyzete hasonló, mivel 3-2-re legyűrte a Philadelphia Flyerst és ezzel 3-1-re vezet. Brock Nelson két gólt szerzett, Thomas Greiss pedig 36 védéssel segítette győzelemhez csapatát.

Extended highlights of the Colorado Avalanche at the Dallas Stars