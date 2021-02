A címvédő Tampa Bay Lightning 5-1-re legyőzte a vendég Detroit Red Wings csapatát az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) szerdai játéknapján.

Még nem telt el öt perc a mérkőzésből, de már 3-0-ra vezetett a hazai gárda.



A nap másik összecsapásán a Boston Bruins ugyan a 12. másodpercben szerzett előnyt Philadelphiában, a Flyers viszont 3-1-re meglépett, így a hajrában a vendégeknek kellett kapaszkodniuk: lehozott kapussal sikerült 3-3-ra menteniük a meccset David Pastrnak harmadik góljával. A hirtelen halálban emberelőnyben volt a Boston, és ezúttal a cseh csatár Patrice Bergeronnak készítette elő a győztes találatot.

Extended highlights of the Boston Bruins at the Philadelphia Flyers