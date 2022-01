Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) bejelentette az All Star-gálán szereplő csapatok kereteinek névsorát.

A február 4-5-én Las Vegasban sorra kerülő gálán a hagyományoktól eltérően nem a Keleti és a Nyugati főcsoportok válogatottjai csapnak össze, hanem a liga négy divíziójának 9+2 fős csapatai játszanak egymással húszperces meccseket, melyeken az öt helyett csak három-három mezőnyjátékos lesz majd a jégen. Az elődöntőben a két keleti és a két nyugati együttes mérkőzik meg egymással, majd a két győztes vívja a döntőt.

A keretek összeállítása is egyedi. Első lépésként a szurkolók szavaztak a négy csapatkapitányról. A voksok alapján a Metropolitan csoportot Alekszandr Ovecskin (Washington Capitals), az Atlantit Auston Matthews (Toronto Maple Leafs), a Középsőt Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche), a Csendes-óceánit pedig Connor McDavid (Edmonton Oilers) vezeti. Ezek után a liga egy különbizottsága választott ki minden csapathoz kilenc-kilenc játékost, akiknek a nevét csütörtök este hozták nyilvánosságra. Az együttesek 11. játékosairól újra a szurkolók szavaznak majd.

A most bejelentett 36 fős névsorban 18 All Star-újonc szerepel, és a már ismert játékosok közül Ovecskin rendelkezik a legnagyobb All Star-tapasztalattal, a mostani ugyanis a nyolcadik fellépése lesz. A nevadai gála pénteki napján az ügyességi versenyekre kerül sor, az All Star-mérkőzéseket pedig másnap rendezik.

