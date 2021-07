Nyolc évre 67,6 millió dollárért marad az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) érdekelt Dallas Starsnál a finn Miro Heiskanen.

A védő - aki vasárnap ünnepelte 22. születésnapját - így átlagban 8,45 millió dollárral gazdagodik 2029 nyaráig. Ennél jobban csak öt hátvéd keres a ligában.

Heiskanen az előző szezonban 27 pontot gyűjtött, míg NHL-pályafutása alatt 205 alapszakasz-találkozón 95 pontot (28 gól, 67 gólpassz), 40 rájátszás-összecsapáson pedig 30 pontot (8, 22) termelt. Tavalyelőtt az év újonca szavazásán a harmadik helyen végzett.

