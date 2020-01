Az Arizona Coyotes hazai pályán nyert 3-1-re a címvédő St. Louis Blues ellen az észak-amerikai jégkorongliga (NHL) tavalyi utolsó játéknapján, amivel véget ért a vendégek nyolc mérkőzés óta tartó győzelmi sorozata.

A keddi játéknapon hárman is tripláztak: Zach Werenski a Columbus, Kyle Connor a Winnipeg, James Neal pedig az Edmonton csapatát segítette győzelemhez három góllal.



Extended highlights of the St. Louis Blues at the Arizona Coyotes