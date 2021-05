Az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) szereplő New York Rangers 250 ezer dolláros büntetést kapott, miután megalázó megjegyzést tett nyilvánosan a játékosok biztonságáért felelős bizottság vezetőjére.

A Washington Capitals csatára, Tom Wilson kedden ötezer dolláros büntetést kapott azt követően, hogy a New York Rangers két játékosát is alattomos módon ütötte meg, és kis híján súlyos sérülést okozott nekik. A liga egyik fenegyerekének számító, már többször eltiltott Wilson a két csapat hétfői New York-i mérkőzésén egy kapu előtti kakaskodásnál előbb Pavel Bucsnevicset döntötte le úgy, hogy az orosz játékos arccal a jég felé esett, és még ekkor is megütötte a tarkóját. Ezek után a Rangers másik orosz légiósa, a társa segítségére siető Artemij Panarin járt hasonlóan. Utóbbi az incidens következményeként az idény hátralévő három alapszakasz-mérkőzésén már nem léphet pályára.

Az eset miatt - a mérkőzésen 2+2+10 perc kiállítást kapó - Wilson eltiltását követelték sokan, az idényben 4,1 millió dollárt kereső washingtoni támadót ugyanis az 5 ezer dolláros szankció nem érinti érzékenyen. Ennek kedden a Rangers hangot is adott, a klub akkori közleményében a játékosok biztonságáért felelős bizottság vezetőjét, George Parrost "alkalmatlannak" nevezve jelenlegi pozíciójára. Az NHL csütörtöki szankciójának indoklásában olvasható: a liga egyik testületének vezetőjére tett megalázó, személyes jellegű megjegyzés miatt szabták ki a büntetést.

"Nem várjuk el, hogy a klubok a testület minden döntésével egyetértsenek, az a mód azonban, ahogy a Rangers kifejezte egyet nem értését, elfogadhatatlan volt. Sportszerűtlen kétségbe vonni George Parros professzionalizmusát és elhivatottságát" - áll a közleményben.

