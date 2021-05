A második hosszabbításban egy bődületes védelmi hiba után a Boston Bruins 3-2-re nyert a vendég Washington Capitals ellen az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) rájátszásában, így az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharcban 2-1-re vezet.

A Boston úgy szerezte meg a győztes gólt, hogy a fővárosiak orosz kapusa, Ilja Szamszonov - aki Covid-gyanú miatt május elseje óta először játszhatott - egyszerűen megállította a kapuja mögé lőtt korongot, és ott hagyta azt remélve, hogy hátvédje, Justin Schultz megjátssza majd. Azonban a védő és a hálóőr nem értette meg egymást, a bostoni Craig Smith közbelépett, és a kapuba terelte a pakkot, Szamszonov hiába iszkolt vissza.



A találkozó krónikájához tartozik, hogy a Bruins 9 perccel az alapidő vége előtt egyenlített, míg a Capitals az utolsó öt percben kétszer is a kapuvasat találta el.



First Round, Gm3: Capitals @ Bruins 5/19/21 | NHL Highlights Extended highlights of the Washington Capitals at the Boston Bruins



A párharc eddigi három felvonása mindig a ráadásban - sőt, a két együttes legutóbbi 12 playoff-találkozója kivétel nélkül minimális különbséggel - dőlt el.



Alex Nedeljkovic 32 védéssel, Sebastian Aho pedig két góllal járult hozzá a Carolina Hurricanes 3-0-s diadalához a Nashville Predators ellen. így már 2-0-ra vezet összesítésben.



Ugyancsak megnyerte első két hazai összecsapását a végső sikerre is esélyesnek tartott Colorado Avalanche, ezúttal két üres kapus góllal 6-3-ra intézte el a 2019-es bajnok St. Louis Bluest. Nathan MacKinnon mesterhármassal és gólpasszal vétette észre magát, így már hétpontos két meccs után. A denverieknél utoljára az orosz Valerij Kamenszkij triplázott playoffban, még 1997 áprilisában, azaz 24 éve. Az Avalanche csatára, Nazem Kadri a záró játékrészben fejre irányulóan sérülést okozott Justin Falknak, ezért végleges kiállítást kapott, és komoly eltiltásra számíthat.



A koronavírus-járvány miatt késve, de végül megkezdődött az északi, kanadai csoportban is a rájátszás. Az esélyes Edmonton Oilers két üres kapus góllal 4-1-re kikapott a vendég Winnipeg Jetstől. A hazaiak két szupersztárja, az alapszakasz pontlistájának első két helyezettje, Connor McDavid és Leon Draisaitl most pont nélkül maradt, a winnipegi védelem "levette őket a pályáról".

A Jets a harmadik harmad közepén úgy szerzett 2-1-es vezetést, hogy a játékvezetők nem vették észre egyből, hogy a korong a kapuba került. Logan Stanley távoli bombájába Dominic Toninato beletette az ütőjét, és a pakk a léc alá vágódott, de a hátsó vasról egyből kifelé jött.

Így folytatódott a meccs, és a játék alatt a videóbíró jelzett, hogy ez bizony gól - mint később kiderült, győztes találat - volt. A Jets kapusa, Connor Helleybuyck 28. születésnapján 32 lövést védett.

Eredmények:



rájátszás:



Keleti csoport:

1. forduló, 3. mérkőzés:

Boston Bruins-Washington Capitals 3-2, kétszeri hosszabbítás után

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2-1 a Boston javára

Nyugati csoport:

1. forduló, 2. mérkőzés:

Colorado Avalanche-St. Louis Blues 6-3

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2-0 a Colorado javára

Középső csoport:

1. forduló, 2. mérkőzés:

Carolina Hurricanes-Nashville Predators 3-0

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2-0 a Carolina javára

Északi csoport:

1. forduló, 1. mérkőzés:

Edmonton Oilers-Winnipeg Jets 1-4

alapszakasz (záró mérkőzés):



Északi csoport:

Calgary Flames-Vancouver Canucks 6-2

Borítókép: Adam Glanzman/Getty Images