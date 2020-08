A Vancouver Canucks pénteken 6-2-re nyert a címvédő St. Louis Blues ellen és ezzel 4-2-es összesítéssel kiejtette a tavalyi bajnokot az észak-amerikai jégkorongliga (NHL) rájátszásából.



The Vancouver Canucks come out flying with four goals unanswered in the first two periods, they eliminate the defending St. Louis Blues in six games to advan...