Menesztette vezetőedzőjét, Travis Greent, illetve főigazgatóját, Jim Benninget az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) szereplő Vancouver Canucks.

A Nyugati főcsoport utolsó előtti helyén álló kanadai klubnál vasárnap este komoly változtatások mellett döntöttek, az edzői stábból Nolan Baumgartner másodedzőt is elküldték, a szakmai vezetésből pedig Benning segítőjének, Jim Weisbrodnak is távoznia kellett.



A Canucksnál már megvan az új tréner, Greent Bruce Boudreau váltja, segítője pedig Scott Walker lesz, a szakmai irányításért felelős főigazgatói és a helyettesi posztra viszont még nem találták meg az utódokat.



A Vancouver 25 mérkőzésen mindössze 18 pontot gyűjtött, ezzel a csendes-óceáni csoport utolsó helyén áll, s egyedül a középső csoportban sereghajtó Arizona Coyotest előzi meg a Nyugati főcsoportban.

A 66 éves Boudreau személyében egy tapasztalt szakember irányíthatja a gárdát, aki korábban a Washington Capitals, az Anaheim Ducks és a Minnesota Wild vezetőedzője is volt. Ő a klub történetének 20. trénere.

Borítókép: nhl.com