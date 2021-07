A címvédő Tampa Bay Lightning 3-1-re legyőzte a vendég Montreal Canadienst az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) Stanley Kupa-döntőjének második, szerdai mérkőzésén, így az egyik csapat negyedik sikeréig tartó párharcban 2-0-ra vezet. Andrej Vaszilevszkij 42 védéssel járult hozzá a diadalhoz.

Az első összecsapást 5-1-re elbukó, 1993 óta először döntős Montreal támadólag lépett fel, és már az elején Andrej Vaszilevszkijnek hatalmasat kellett védenie Nick Suzuki szólójánál, ám az orosz kapus remek ütemben szúrt ki a botjával. Később Erik Gustafsson lövését védte bravúrral.

A túloldalon emberelőnyben veszélyeztetett a playoff pontlistáját masszívan vezető Nyikita Kucserov, akinek kísérlete Carey Price maszkján csattant.



A második harmadban megtört a jég: Anthony Cirelli távoli, takarásból leadott lövése talált utat a tömegben, Price csak belekapni tudott a korongba, amely végül a hálóba csapódott. Gyorsan jött emberelőnyben a válasz, Suzuki fonákkísérleténél Vaszilevszkij komoly lövésre számított, erre a pakk gurulva és pattogva ment be a lábai között.

Közvetlenül a szünet előtt Barclay Goodrow iramodott meg, keresztpasszát Blake Coleman előrevetődve, látványos mozdulattal ütötte a kapuba, ekkor már csak 1,1 másodperc volt hátra.



