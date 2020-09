A Tampa Bay Lightning 2-0-ra legyőzte a Dallas Stars csapatát az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) edmontoni döntőjének hatodik mérkőzésén, így 4-2-es összesítéssel nyerte meg fennállása során második alkalommal a Stanley Kupát. A rájátszás legértékesebb játékosának a bajnok svéd védőjét, Victor Hedmant választották, így ő vette át a Conn Smythe-trófeát.



Fotó: Dave Sandford/NHLI via Getty Images



A 13. percig nagyon kevés kapura lövés, sok ütközés és Lightning-mezőnyfölény jellemezte a játékot, ekkor viszont Brayden Point saját kipattanóját értékesítve a Tampa került előnybe. A harmadot dallasi emberelőny zárta. A 28. percben a Stars indítását lefülelték a semleges harmadban, a lefordulást követően pedig Blake Coleman kapásból mattolta Anton Hudobint. A különbség nőhetett volna, ám a korong a kapuvason csattant. A záró harmadban főleg a védekezésre összpontosított a Lightning, és a riválisnak nem voltak komoly helyzetei - amúgy az egész meccsen sem -, és csak oldalhálóig jutott.

A Tampa - amely ezt megelőzően 2004-ben volt bajnok - az egész rájátszásban remekelt, egyszer sem kapott ki sorozatban kétszer, az első sora - Nyikita Kucserov, Brayden Point, Ondrej Palat - szállította a gólokat, a védelme és Andrej Vaszilevszkij révén a kapusteljesítménye kifogástalan volt. A hálóőr a playoff minden percét végigvédte, és ő a második orosz kapus Nyikolaj Habibulin (2004, Tampa) után, aki elsőszámúként nyert Stanley Kupát. Pat Maroon az NHL történetének negyedik hokisa, aki egymást követő két évben különböző csapattal lett bajnok.



Fotó: Andy Devlin/NHLI via Getty Images



Az idei rájátszás példa nélküli volt. A koronavírus-járvány miatt az alapszakasz március 12-én félbeszakadt, és ezért nem főcsoportonként 8-8, hanem 12-12 csapat került a playoffba. Eleinte keleten Torontóban és nyugaton Edmontonban, azaz semleges helyszínen voltak az összecsapások zárt kapuk mögött, az utolsó két körre Edmonton maradt. Az elzárt területekre az együttesek még július közepén, azaz több mint két hónapja költöztek be, és a két finalista játékosai azóta nem is voltak otthon. Így aztán a Tampa az NHL fennállásának első klubja, amely hazai mérkőzés nélkül nyerte meg a Stanley Kupát. Arról még nem született döntés, hogy a következő idény mikor kezdődjön. A liga szeretne komplett, csapatonkénti 82 meccses alapszakaszt, és teljes rájátszást is, nézőkkel. Várhatóan december végén vagy január elején kezdődne a 2020/21-es szezon.



Stanley Kupa, döntő, 6. mérkőzés:

Tampa Bay Lightning-Dallas Stars 2-0 (1-0, 1-0, 0-0)

gól: Point (13.), Coleman (28.)

A párharcot 4-2-es összesítéssel a Tampa nyerte.

Borítókép: Bruce Bennett/Getty Images