Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) bajnoka, a Tampa Bay Lightning három évre szóló új szerződést kötött orosz játékosával, Mihail Szergacsjovval.

A 22 éves védő évi 4,8 millió dollárért marad a floridai gárdánál, amely a három év során összesen 14,4 milliót fizet neki. Szergacsjov az előző alapszakaszban 70 mérkőzésen 10 gólt és 24 gólpasszt ért el, a rájátszásban pedig 25 találkozón 3 gólt és 7 asszisztot jegyzett.

We have re-signed Mikhail Sergachev to a three-year contract worth $4.8-million AAV!



