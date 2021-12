A New York Rangers sorozatban hetedik összecsapását is megnyerte az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) keddi játéknapján.

A Rangers 6-2-re győzött a Chicago Blackhawks otthonában, sikerével pedig elrontotta a hazaiak kapusának jubileumát, ugyanis a háromszoros bajnok Marc-Andre Fleury 900. mérkőzésén lépett jégre. A hálóőr 24-szer védett, de ez kevésnek bizonyult ahhoz, hogy harmadikként megszerezze 500. győzelmét.

Congratulations to @NHLBlackhawks goaltender Marc-Andre Fleury who now has 900 NHL games to his name. pic.twitter.com/RAIkgyjoc8