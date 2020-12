A Montreal Canadiens együttesében folytatja pályafutását Corey Perry, az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság (NHL) korábbi alapszakasz-MVP-je.

A 35 esztendős szélső egyéves, 750 ezer dolláros szerződést kötött a kanadai együttessel. Perry az előző alapszakaszban a Dallas Stars játékosaként 57 mérkőzésen öt gólig és 16 gólpasszig jutott, míg a rájátszásban 27 összecsapáson öt gól és négy assziszt volt a mérlege a Stanley Kupa-döntős klubban. A kétszeres olimpiai bajnok (2010, 2014) kanadai játékos 1045 NHL-mérkőzésen 377 találatnál és 420 előkészítésnél tart, a Dallas előtt az Anaheim Ducks játékosaként 2007-ben bajnoki címet ünnepelhetett, a 2010/11-es alapszakaszban pedig a liga legjobbjának (MVP) választották.

The Canadiens announced that the team has agreed to terms with forward Corey Perry on a one-year contract. The deal has a value of $750,000.#GoHabsGohttps://t.co/owqtARgQtj