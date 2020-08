A Dallas 5-3-as sikerével kezdődött a Colorado elleni főcsoport-elődöntő az észak-amerikai jégkorongliga (NHL) rájátszásában.

A párharc első mérkőzésén az Avalanche-ből Nathan MacKinnon két gólt és egy asszisztot, a győztes Starsból Alekszander Radulov ugyancsak két találatot és egy gólpasszt, míg Jamie Benn három asszisztot jegyzett.

A vereség mellett további rossz hír a denveriek számára, hogy elsőszámú kapusuk, a német Philipp Grubauer a második harmad elején, 1-3-as állásnál lábsérülést szenvedett, le kellett cserélni, és kérdéses, hogy a párharc további részében számíthatnak-e rá. Cseréje, a cseh Pavel Francouz 20 lövésből két gólt kapott.



Extended highlights of the Dallas Stars at the Colorado Avalanche