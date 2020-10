Elválnak a New York Rangers és Henrik Lundqvist útjai, miután az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) érdekelt klub kivásárolja szerződéséből a klasszis kapust.

A klub azért döntött úgy, hogy a hétéves, még élő szerződése utolsó éve előtt megválik a 38 esztendős hálóőrtől, hogy a keret két orosz kapusának adjon lehetőséget, miután az ikonikus svéd játékos utolsó két idénye nem sikerült a hírnevéhez méltón.



(Kép: Andre Ringuette/Getty Images)



Az olimpiai bajnok és ötkarikás ezüstérmes, valamint világbajnoki arany- és ezüstérmes Lundqvist a 2000-es játékosbörze (draft) 205. helyén kelt el. (Érdekesség, hogy Szuper Levente játékjoga ugyanezen a drafton a 116. helyen kelt el.)



Lundqvist egész pályafutását a Rangersnél töltötte, 15 idény alatt 887 mérkőzésen védett, és tagja volt a 2014-ben Stanley Kupa-döntős együttesnek.

There are many stars in this league. There are few icons. Number 30, from Åre, Sweden, Henrik Lundqvist: You always have been, and always will be, a Ranger. pic.twitter.com/i5uqUQ9oQz