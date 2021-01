A Boston Bruins után a Washington Capitalsben folytatja hokis pályafutását a 206 centijével minden idők legmagasabb NHL-játékosának számító Zdeno Chara.

A 43 éves, hétszeres All Star-válogatott szlovák védőt egy évre, 795 ezer dolláros fizetéssel szerződtette a fővárosi klub.



A trencséni születésű Chara 2006 óta játszott az észak-amerikai profiliga patinás együttesei közé tartozó Bostonban, kapitánya volt a csapatnak, amellyel 2011-ben Stanley Kupát nyert.

Zdeno Chara Highlights #33. I do not own the rights to any of this footage. Fight Song - Rachel Platten. Don't forget to comment, like, and subscribe.