Sokáig lehet majd elemezni, hogy mi kellett a Kansas City Chiefs 58. Super Bowlon aratott győzelméhez, de Harrison Butker hidegvérű mezőnygóljainak is nagy szerepe volt benne. A 28 éves rúgójátékos szerezte a a Chiefs első pontjait 10–0-s hátrányban egy 26 yardos mezőnygóllal, aztán a Jake Moody által (55 yard) ezen a mérkőzésen felállított Super Bowl-rekordot is megdöntötte, 57 yardról talált be.

LONGEST FIELD GOAL IN SUPER BOWL HISTORY. pic.twitter.com/VRKz9Uo3ae — Kansas City Chiefs (@Chiefs) February 12, 2024

Butkerre később is lehetett számítani, a 24 és 29 yardos mezőnygólokat is magabiztosan hozta, kiharcolva a hosszabbítást csapatának, a folytatás pedig már mindenki számára ismert: a Chiefs hosszabbítás után legyőzte a San Francisco 49-erst, és a harmadik nagydöntőt is megnyerte öt év alatt.

Fotó: Getty Images / Ethan Miller