A profi amerikaifutball-liga (NFL) ötödik fordulójában elszenvedte első vereségét a címvédő Kansas City Chiefs.

A bajnok hazai pályán kapott ki 40-32-re csoportriválisától, a Las Vegas Raiderstől. A Kansas City ezt megelőzően 13 alapszakasz mérkőzésén nem talált legyőzőre.



A játéknap legnagyobb meglepetését a Miami Dolphins okozta, amely 43-17-re nyert a legutóbbi Super Bowlon vesztes San Francisco 49ers vendégeként.



Elvesztette kezdő irányítóját a Dallas Cowboys, amely ugyan legyőzte nagy riválisát, a New York Giantset, de Dak Prescott horrorisztikus bokatörést szenvedett, és azonnal meg is kellett operálni.



Megőrizte százszázalékos mérlegét a Seattle Seahawks és a Pittsburgh Steelers is, előbbi Russel Wilson utolsó pillanatban adott touchdown-passzával fordított a Minnesota Vikings ellen, utóbbi pedig pontgazdag mérkőzésen verte a Philadelphia Eaglest.



Az Atlanta Falcons ötödik mérkőzésén is vereséget szenvedett, ezúttal otthon, a Carolina Pantherstől kapott ki, ez pedig Dan Quinn vezetőedző és Thomas Dimitroff általános igazgató állásába került.

NFL, 5. játékhét:

Kansas City Chiefs-Las Vegas Raiders 32-40

San Francisco 49ers-Miami Dolphins 17-43

Dallas Cowboys-New York Giants 37-34

Seattle Seahawks-Minnesota Vikings 27-26

Pittsburgh Steelers-Philadelphia Eagles 38-29

Atlanta Falcons-Carolina Panthers 16-23

Baltimore Ravens-Cincinnati Bengals 27-3

Houston Texans-Jacksonville Jaguars 30-14

New York Jets-Arizona Cardinals 10-30

Washington Football Team-Los Angeles Rams 10-30

Cleveland Browns-Indianapolis Colts 32-23

csütörtökön játszották:

Chicago Bears-Tampa Bay Buccaneers 20-19

hétfőn játsszák:

New Orleans Saints-Los Angeles Chargers

Tennessee Titans-Buffalo Bills



A New England Patriots-Denver Broncos mérkőzést elhalasztották.

Borítókép: Jamie Squire/Getty Images