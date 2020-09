A Pittsburgh Steelers a New York Giants, míg a Tennessee Titans a Denver Broncos vendégeként győzött a tengerentúli profi amerikaifutball-liga (NFL) első fordulójában.

A hétfő esti első meccsen a pittsburghiek a játék minden elemében jobbak voltak a vendéglátóknál.

A Steelers védelme szinte lenullázta a liga egyik legjobb futójának tartott Saquon Barkley-t, aki 15 próbálkozásból mindössze 6 yardot tudott futni, emellett pedig a Giants irányítójának, Daniel Jonesnak két labdáját is "lehalászta" a védekező egység.



Támadásban ismét Ben Roetthlisberger irányított. A csapattal kétszeres bajnok veterán játékos tavaly súlyos vállsérülés miatt 14 meccsről hiányzott, így tulajdonképpen egy éve nem játszott, ennek ellenére jól sikerült a hétfője.



A 38 éves futballista 229 yardot passzolt és 3 touchdown-átadást produkált, együttese pedig összességében sima, 26-16-os győzelmet aratott.

The Pittsburgh Steelers take on the New York Giants during Week 1 of the 2020 NFL season. Subscribe to NFL: http://j.mp/1L0bVBu Check out our other channels:...