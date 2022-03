Új, 2027-ig szóló szerződést kötött Kliff Kingsbury vezetőedzővel a tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokságban (NFL) érdekelt Arizona Cardinals.

A klub szerdán jelentette be a hosszú távú megállapodást a trénerrel. Kingsbury mellett az általános igazgató Steve Keim is ötéves szerződéshosszabbítást írt alá. Kingsbury a 2019-es idény óta irányítja a Cardinalst, és az első, 5-10-1-es mérleget hozó idény óta látványos javuláson ment át a csapat: 2020-ban 8-8-cal, legutóbb pedig 11-6-tal zárt és a rájátszásba is bejutott az együttes, amely ott azonban az első körben búcsúzott.

Borítókép és videók: Arizona Cardinals/Twitter