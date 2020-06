Jövőre Las Vegasban rendezik a Pro Bowlt, a profi amerikaifutball-liga (NFL) hagyományos gálamérkőzését.

A liga keddi sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a Las Vegas Raiders hazai pályája, az új Allegiant Stadion ad otthont a mérkőzésnek január 31-én.



Az Oaklandből idén elköltözött klub elnöke, Marc Badain kiemelte: a Pro Bowl az NFL legjobbjainak ünnepe, amely eseményre nincs jobb hely Las Vegasnál.



Az elmúlt négy évben Orlandóban rendezték a gálamérkőzést. A Raiders a tervek szerint szeptember 21-én a New Orleans elleni találkozón mutatkozik be új otthonában.

Borítókép: Mark Brown/Getty Images