A férfiaknál a hétszeres Super Bowl-győztes Tom Bradyt is jelölték az év legjobbja kategóriában a sportolói Oscar-díjnak is nevezett Laureus-díjra.

A klasszis amerikaifutballista kedden jelentette be visszavonulását.



Rajta kívül a tenisz-világranglista éllovasa, Novak Djokovic, a Forma-1 világbajnoka, Max Verstappen, a hosszútávfutó Eliud Kipchoge, az úszó Caeleb Dressel és a Bayern München labdarúgója, Robert Lewandowski is jelölt.



Utóbbi az egyetlen a férfi mezőnyben, aki tavaly is szerepelt a listán, melyről végül Rafael Nadal nyert.

Az Australian Open friss bajnoka, a világelső Ashleigh Barty vezeti a női jelöltek névsorát, mellette a sprinter Allyson Felix és Elaine Thompson-Herah, az úszó Katie Ledecky és Emma McKeon, valamint az aranylabdás labdarúgó, Alexia Putellas nyerhet. Egy éve a teniszező Oszaka Naomi kapta a díjat.

A teniszt az év áttörése-kategóriában többen is képviselik: a US Open-győztes Danyiil Medvegyev, valamint a britek ifjú csillaga, Emma Raducanu is rajta van a szűkített listán a gerelyhajító Neeraj Chopra, a futballista Pedri, az úszó Ariarne Titmus és a hármasugró Yulimar Rojas társaságában.

Az év csapata versenyben három labdarúgócsapat is képviselteti magát a Copa America-győztes Argentína, az Európa-bajnok Olaszország és a Barcelona női gárdája révén, de ott van a jelöltek között a NBA címvédője, a Milwaukee Bucks is.

A hat kategória jelöltjeit 1300 sportújságíró szavazatai alapján állították össze, a végső győztesekről a sportakadémia 71 tagja dönt. A díjátadót áprilisban tartják.

