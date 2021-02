A Tampa Bay Buccaneers nyerte a tengerentúli profi amerikaifutball-liga (NFL) nagydöntőjét, az 55. Super Bowlt: 31-9-re győzött a címvédő Kansas City Chiefs ellen.

A 43 éves Tom Brady, a floridaiak irányítója - aki tavaly húsz esztendő után hagyta el a New England Patriots csapatát - tizedik nagydöntőjében a hetedik bajnoki címét ünnepelhette.

A Tampa Bay története során másodszor nyerte meg a Vince Lombardi-trófeát.

NFL, 55. Super Bowl:

Tampa Bay Buccaneers-Kansas City Chiefs 31-9 (7-3, 14-3, 10-3, 0-0)



Tampa, Raymond James Stadion, 25 ezer néző

Az első támadások korán véget értek mindkét oldalon, végül a Chiefs szerezte az első pontokat egy mezőnygólnak köszönhetően (0-3). A Tampa gyorsan válaszolt, egy 75 yardos támadássorozat végén Rob Gronkowski kapott touchdown-passzt Bradytől (7-3).



A házigazda nem sokkal később növelhette volna előnyét, egészen a Chiefs gólvonaláig jutott, de négy kísérletből sem tudta beerőszakolni a labdát a célterületre.



A Patrick Mahomes által vezetett Chiefs támadósor képtelen volt haladni, ráadásul egy elrontott punt után kiváló mezőnypozícióból jöhetett a Buccaneers.

