Vasárnap rendezik a profi amerikaifutball-liga (NFL) nagydöntőjét, amelyben a Los Angeles Rams hazai pályán fogadja a Cincinnati Bengals együttesét.

Az NFL történetében tavalyig egyszer sem fordult elő, hogy egy csapat saját stadionjában játszhat a nagydöntőben, a sort végül a Tampa Bay Buccaneers törte meg, amely el is hódította a Vince Lombardi-trófeát.



Most a helyszín az 5 milliárd dollárból felhúzott, 2020-ban átadott SoFi Stadion, a világ jelenleg talán lemodernebb létesítménye lesz.



A szakértők szerint a házigazda Rams a mérkőzés favoritja, a kaliforniai gárda 2019 után játszik újra a Super Bowlban. A legnagyobb változást azóta az jelenti, hogy az előző holtidényben elcserélte fiatal, kiegyensúlyozatlan irányítóját, Jared Goffot a Detroit Lionsot több mint tíz évig irányító Matthew Staffordra, akinek a mostani idényt megelőzően egyetlen győzelme sem volt a rájátszásban.



A Bengals két idénnyel ezelőtt még a liga leggyengébb csapata volt, ennek "köszönhetően" választhatott elsőként a 2020-as drafton, így érkezett a csapathoz az LSU egyetemmel bajnok, szinte minden fontos rekordot átíró Joe Burrow. A fiatal játékos első szezonja közepén egy borzasztó térdsérülést szenvedett, így a Bengals újra gyengén szerepelt és az ötödik helyen választhatott a drafton: a klub ezért tudta megszerezni Burrow kedvenc egyetemi csapattársát, a posztján hozzá hasonlóan korszakos tehetségnek tartott Ja'Marr Chase-t.

Kettejük kapcsolata az első pillanattól kezdve az NFL-ben is működött, Chase az év támadó újonca lett, Burrow pedig a szezon visszatérője, a gárda úgy jutott el a nagydöntőig, hogy az Amerikai főcsoport első kiemeltjét, a Tennessee Titanst, majd az AFC előző három szezonjában finalista Kansas City Chiefst is idegenben verte.





Stafford és Burrow személyében mindkét oldalon egy korábbi 1/1-esként kiválasztott irányító lesz a pályán, a Super Bowlok történetében ilyen csak egyszer volt, 2016-ban az 50. Super Bowlon a Denver Broncos Peyton Manningel győzte le a Cam Newton vezette Carolina Pantherst.



A Bengals története első sikerére készül, az 1981-es és az 1988-as szezont követően harmadszor szerepel a Super Bowlban, míg a Rams az 1999-es idényben hódította el története egyetlen trófeáját, emellett van három veresége.



Érdekesség, hogy mindkét gárda a főcsoportja negyedik kiemeltjeként vágott neki a playoffnak, az NFL 1975-ben vezette be a kiemeléseket, az idei lesz az első Super Bowl, amelyen az első vagy második helyre rangsoroltak közül egyik sem lesz ott. Legutóbb negyedik kiemeltként 2013-ban a Baltimore Ravens tudott diadalmaskodni.



Az idei Super Bowl több szempontból is különleges lesz, ugyanis egy évvel ezelőtt a koronavírus-járvány miatt nem tudták telt ház előtt megrendezni az eseményt, most viszont tömött lelátó és elképesztő show várható. Mélyen a zsebébe kell nyúlni annak, aki látni akarja a találkozót, ugyanis a legolcsóbb, még egyáltalán elérhető jegyért körülbelül ötezer dollárt (több mint 1,5 millió forint) kérnek.



Ezúttal a félidei show is különleges lesz, ugyanis nemcsak egy előadó lép színpadra, hanem a hip-hop szcéna legendái veszik birtokba bő húsz percre a pályát: Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige és Kendrick Lamar készül felejthetetlennek ígérkező műsorral.



A reklámidő ára is az egekbe szökött erre a nagydöntőre, tavaly még "csak" 5,5 millió (1,7 milliárd forint) dollár volt fél perc ára, ugyanennyi időért idén már 7 millió dollárt (2,16 milliárd forint) kell fizetni, ez azonban nem riasztotta el a multicégeket, amelyek egy része tavaly a pandémia miatt távolmaradt a Super Bowltól, most viszont visszatérnek a jellemzően csak erre a mérkőzésre készülő reklámfilmjeikkel.

