Kulcsszerep hárulhat az LVIII. Super Bowl-mérkőzésen Jake Moody-ra. A San Francisco 49ers újoncévét töltő rúgója akár a mérleg nyelve is lehet a Las Vegasban rendezett találkozón, ahol a Kansas City Chiefs lesz az ellenfél.

Moody a szezonban 25-ször próbálkozott mezőnygóllal, és 21-szer volt eredményes, a hibái viszont sokszor nagyon rossz pillanatban jöttek, és az alapszakaszban két győzelem is elment rajtuk. Moody a rájátszásban is hibázott kétszer, szerencséjére a 49ers azonban ezt is elbírta, és bemasírozott az NFL döntőjébe. A 24 éves rúgójátékos saját bevallása szerint nem emészti magát a rosszul sikerült kísérletein.

"Ugyanaz a feladatom, mint a kollégiumban – idézi Jake Moodyt az nfl.com. – A labda ugyanakkora, a kapu mérete sem változott, és akik elkapják, lekészítik a labdát, még jobban is itt az NFL-ben. Mentálisan azért persze máshogy kell készülni, nagyobb a tét, itt egy-egy rúgás sikerességén is múlhat a mérkőzés sorsa. De megtanultam már, hogyan kezeljem az ilyen helyzeteket. Készen állok, nem fog megremegni a lábam."

Az igazság vasárnap kiderül, az viszont biztos, hogy Jake Moody 41 yardról is képes mezőnygólt szerezni, ezt már az alapszakaszban is bizonyította.

Jake Moody hits his first career field goal attempt from 41 YDS! 〽️ pic.twitter.com/CXQFoX37Os — JD (@MGoJDBlue) September 10, 2023

Fotó: Getty Images / Ryan Kang