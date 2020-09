Pozitív koronavírustesztek miatt szombatig bezárták az észak-amerikai amerikaifutball-ligában (NFL) szereplő Tennessee Titans létesítményeit.

Az ESPN kedd délutáni híradása szerint három játékos és öt stábtag adott pozitív mintát, a csapat pedig a teszteredmények ismeretében azonnal beszüntette a személyes kontakttal járó találkozókat, így az edzéseket is.



A Titans múlt vasárnapi ellenfelénél, a Minnesota Vikingsnál is volt három pozitív eset, a hírek szerint náluk is azonnal beszüntették a közös gyakorlásokat.



"Követjük a járványügyi és a ligaprotokollt, egyelőre várjuk a pozitív tesztekről a megerősítést" - áll a Titans kiadott közleményében.



A szezont remekül kezdő Tennessee vasárnap a pozitív esetek miatt két edzőjét nélkülözte a Minnesota elleni összecsapáson, korábban pedig egy támadófalembert, Isiah Wilsont különítették el a többiektől, a tervek szerint ő a héten tért volna vissza a csapatba.



Arról egyelőre nincs döntés, hogy a megrendezik-e vasárnap a Titans Pittsburgh Steelers elleni hazai rangadóját. Mindkét csapat veretlen, egyaránt három győzelemmel kezdte a szezont.

Kép: Hannah Foslien/Getty Images