Sokak szerint Patrick Mahomes is megérett arra, hogy a GOAT-vitába bekerüljön a neve, és ha azt nézzük, hogy a 28 éves QB 2017 óta a harmadik Super Bowl-győzelemre vezette a Kansas City Chiefs csapatát, ebben is lehet is valami. Az érintett ugyanakkor túl korainak érzi, különösen a Tom Bradyval kapcsolatos összehasonlítást:

"Számomra ez nagyon nehéz kérdés, Tom Brady ugyanis legyőzött a Super Bowl-on" – válaszolta a riporterek kérdésére a San Francisco 49ers legyőzése után a Chiefs sztárja. Mahomes ezzel az Lv. Super Bowl-ra célzott, amikor a Tampa Bay Buccaneers 31–9-re múlta felül a Kansas Cityt.

Figyelembe véve, hogy Brady akkor már 43 éves volt, Mahomes pedig most 28, talán érdemesebb lesz visszatérni a GOAT-vitára mintegy 10-15 évvel később...

