A címvédő Kansas City Chiefs 26-17-re nyert a Buffalo Bills otthonában a tengerentúli profi amerikaifutball-liga (NFL) hatodik játékhetén.

A Chiefs szezonbeli ötödik sikeréből oroszlánrészt vállalt a csapat újonc futója, Clyde Edwards-Helaire, aki 161 yardot tett meg. A kansasiek összesen 245 futott yarddal zártak, ami a legtöbb azóta, hogy a 2018-as alapszakasz legértékesebb játékosa, Patrick Mahomes 2017-ben átvette az irányítóposztot. Mahomes egyébként jól játszott, 26 passzkísérletéből 21 volt sikeres, átadásaival összesen 225 yardot haladt előre csapata, Travis Kelce pedig elkapásokkal kétszer ért be a célterületre.



A túloldalon a sorozatban és összességében is második vereségét elszenvedő Billsben az irányító Josh Allen mindössze 122 passzolt yardig jutott annak is köszönhetően, hogy a Chiefs támadósora közel 15 perccel több időt töltött a pályán, mint a riválisé.



A másik, magyar idő szerint kedd hajnali mérkőzésen az Arizona Cardinals sima, 38-10-es sikert aratott a Dallas Cowboys otthonában. A vendégeknél az irányító Kyler Murray két passzolt és egy futott TD-vel segítette csapatát, amely a játék minden elemében felülmúlta riválisát.



A túloldalon a sérült Dak Prescottot pótló Andy Dalton kétszer is az ellenfél védőihez passzolt, és mivel a dallasiak egyik legjobb támadója, a futó Ezekiel Elliott is kétszer elejtette a játékszert, nem sok esélye volt a texasiaknak a sikerre.



A Cardinals sikerével 4/2-re javította győzelmi mutatóját, a Dallas 2/4-gyel áll.

Eredmények, 6. hét:



Buffalo Bills-Kansas City Chiefs 17-26

Dallas Cowboys-Arizona Cardinals 10-38

vasárnap játszották:

Carolina Panthers-Chicago Bears 16-23

Indianapolis Colts-Cincinnati Bengals 31-27

Jacksonville Jaguars-Detroit Lions 16-34

Minnesota Vikings-Atlanta Falcons 23-40

New England Patriots-Denver Broncos 12-18

New York Giants-Washington Football Team 20-19

Philadelphia Eagles-Baltimore Ravens 28-30

Pittsburgh Steelers-Cleveland Browns 38-7

Tennessee Titans-Houston Texans 42-36

Miami Dolphins-New York Jets 24-0

Tampa Bay Buccaneers-Green Bay Packers 38-10

San Francisco 49ers-Los Angeles Rams 24-16 - hosszabbítás után

Borítókép: Timothy T Ludwig/Getty Images