Könnyen lehet, hogy Zach Wilson már nem a New York Jets színeiben kezdi a 2024-es NFL-szezont. A 24 éves quaterback a 2021-es drafton került a csapathoz, összesítésben a második választott volt. Szerződését 35.15 millió dollár értékben, négy évre írta alá, nagyon úgy néz ki azonban, hogy nem fogja kitölteni. Az ESPN híradása szerint a Jets vezetősége engedélyezte Wilson ügynökének, hogy tárgyaljon más csapatokkal, azaz kész elengedni a fiatal játékost.

A döntésen nem igazán lehet meglepődni, Zach Wilson az első két évben csalódást keltően teljesített, a 2023-as szezonra el is vesztette a helyét a kezdőben, Aaron Rodgers-szel szemben, akinek szintén nem igazán ment, így Tim Boyle is lehetőséget kapott. A Jets most egy stabil QB-t keres leginkább az idényre, jó kérdés, hogy végül ki lehet a befutó…

Fotó: Getty Images / Sean M. Haffey