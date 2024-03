Március 5-ig volt lehetőségük az észak-amerikai profi amerikaifutball-ligában (NFL) szereplő csapatoknak arra, hogy éljenek franchise tag jogukkal és egy játékosukat ne engedjék ki a szabadügynök piacra. Az ilyen döntés akkor valósul meg, amikor a felek nem jutnak egyezségre az új szerződéssel kapcsolatban, az adott játékos pedig szabadügynök lehet, de ezt megakadályozva (általában sztárjátékosoknál) tagelik őket, s így legalább 1 évig az adott klubhoz láncolják őket.

Nézzük az elmúlt órákban kik is kaptak franchise taget:

We have placed the franchise tag on OLB Josh Allen. @Dream_Finders | #DUUUVAL pic.twitter.com/PX2GRY2Snm

A Seattle Seahawksnál is volt mozgolódás, csak más értelemben, a csapat kivágta három játékosát is, a legnagyobb név a safety Jamal Adams, de távozott a poszttárs, Quandre Diggs és a tight end Will Dissly is. Ezzel körülbelül 24 millió dollár szabad pénzhez jutott a gárda. Illetve további hír, hogy a Houston Texans egy 36 millió dolláros szerződés keretein belül megállapodott a tight end Dalton Schultzcal.

The #Seahawks are releasing three-time Pro Bowl safeties Jamal Adams and Quandre Diggs, per sources.



The moves save $27.5 million in cash and significant cap space for Seattle, which will look a lot different in the Mike Macdonald era. pic.twitter.com/uPPzGA9g81