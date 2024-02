A Chicago Bears alapvető változtatásokat eszközölt edzői stábjában a 2024-es szezon sikerességének jegyében: a korábbi Seattle-alkalmazott Shane Waldron lett a gárda támadó-koordinátora, míg az egykor edzői karrierjét a „Szeles városban” megkezdő Eric Washington védőkoordinátorként tár vissza a Bearshez. Ami közös kettejükben, az a jobb teljesítmény elérésének vágya.

Waldron elismert szakember, tengernyi tapasztalattal a tarsolyában mind a támadósémákat, mind pedig a QB-fejlesztést/nevelést illetően. Attól függetlenül is kifejezte a változás iránti vágyát a korábbi Seahawks-edző, hogy egyelőre nem tudni, marad-e Justin Fields a kezdőirányító, avagy esetlegesen a közelgő Draft legelső választásával új franchise-QB-t édesget-e magához a chicagói menedzsment. A szakmát többek között Sean McVay-től tanuló szakember kihangsúlyozta, hogy az alkalmazkodóképesség minden NFL-csapat legfőbb erénye, saját maga is ebben tartja a legjobbnak magát. No meg abban, hogy az általa kitalált támadórendszert hatékonyan tudja majd oktatni, amit a játékosok azonnal képesek lesznek magukénak érezni és a lehető leggyorsabban elsajátítani.

I like how most overlooked the fact that Shane Waldron admitted to being EXCITED FOR THE CURRENT QUARTERBACK & what he brings that they can build off of next season.



He didn’t hide his hand too well when talking about the current pieces he is already excited about. pic.twitter.com/vivAk6gSDv