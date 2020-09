Minden idők egyik legjobb amerikaifutballistája, Deion Sanders lesz a Jackson State Tigers egyetemi csapat vezetőedzője.

Az 53 éves szakember - akit Prime Time-nak, magyarul főműsoridőnek becéznek abból kifolyólag, hogy a legfontosabb pillanatokban is fantasztikusan tudott teljesíteni - egy beszélgetős műsorban jelentette be, hogy átveszi az együttes irányítását.

Sandersnek ez lesz az első vezetőedzői állása. Hozzátette, több profi klub is megkereste különböző ajánlatokkal.



A cornerback poszt egyik legjobbja NFL-karrierje során a San Francisco 49ers és Dallas Cowboys csapatával is megnyerte a Super Bowlt, sportolói tehetségét pedig mindennél jobban mutatja, hogy kilenc évet játszott ezzel párhuzamosan a profi baseball-ligában (MLB) is, az Atlanta Braves tagjaként pedig játszott a nagydöntőben, azaz a World Seriesben is.

Kép: Maddie Meyer/Getty Images