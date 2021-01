Menesztette Doug Pederson vezetőedzőt a tengerentúli profi amerikaifutball-ligában (NFL) szereplő Philadelphia Eagles.

A csapatot öt évig irányító szakember három évvel ezelőtt Super Bowlt nyert az Eaglesszel, ám mivel a legutóbbi alapszakaszban négy győzelem és egy döntetlen mellett 11 vereséget gyűjtött be, elküldték.

Pederson az öt idény alatt 42-37-1-es mérleget tudott felmutatni, a Philadelphiával kétszer nyerte meg a csoportját és összesen háromszor jutott rájátszásba, 2018-ban pedig a franchise történetének egyetlen bajnoki címét szerezte meg a New England Patriots legyőzésével.

Pederson menesztésével immáron hét csapat keres vezetőedzőt az NFL-ben, az Eaglesön kívül a Los Angeles Chargers, a Jacksonville Jaguars, az Atlanta Falcons, a Detroit Lions, a Houston Texans és a New York Jets.

Borítókép: Facebook.com/ Sunday Night Football. NBC