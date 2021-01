A tengerentúli profi amerikaifutball-ligában (NFL) szereplő Atlanta Falcons Arthur Smith-t nevezte ki a gárda új vezetőedzőjének.

A 38 éves Smith ezt megelőzően tíz évig állt a Tennessee Titans alkalmazásában, a legutóbbi két évadban támadókoordinátorként tevékenykedett.

We have agreed to terms with Arthur Smith to become our next head coach.