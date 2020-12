A Buffalo Bills 38-9-re győzött a New England Patriots otthonában a tengerentúli profi amerikaifutball-liga (NFL) hétfői mérkőzésén.

Az már korábban eldőlt, hogy a vendégcsapat nyeri - 1995 után először - a keleti divíziót az Amerikai főcsoportban (AFC), mostani sikerével pedig megszakította a rivális Patriots nagy sorozatát. A hazaiak 2000 óta most először veszítették el mindkét alapszakasz-meccsüket keleti ellenféllel szemben, a sorozatuk, amely 19 szezonon át tartott, rekord az NFL-ben.

Összefoglaló:





NFL, 16. játékhét:

New England Patriots-Buffalo Bills 9-38

vasárnap játszották:

Baltimore Ravens-New York Giants 27-13

Houston Texans-Cincinnati Bengals 31-37

Jacksonville Jaguars-Chicago Bears 17-41

Kansas City Chiefs-Atlanta Falcons 17-14

New York Jets-Cleveland Browns 23-16

Pittsburgh Steelers-Indianapolis Colts 28-24

Washington Football Team-Carolina Panthers 13-20

Los Angeles Chargers-Denver Broncos 19-16

Dallas Cowboys-Philadelphia Eagles 37-17

Seattle Seahawks-Los Angeles Rams 20-9

Green Bay Packers-Tennessee Titans 40-14

szombaton játszották:

Detroit Lions-Tampa Bay Buccaneers 7-47

Arizona Cardinals-San Francisco 49ers 12-20

Las Vegas Raiders-Miami Dolphins 25-26

pénteken játszották:

New Orleans Saints-Minnesota Vikings 52-33

Kép: Maddie Malhotra/Getty Images