A Cleveland Browns meglepetésre fölényes, 48-37-es győzelmet aratott a Pittsburgh Steelers otthonában a tengerentúli profi amerikaifutball-liga (NFL) rájátszásának első fordulójában.

Az ohiói gárda az első negyedben már 28-0-ra vezetett, miután kihasználta a hazai támadósor több hibáját, többek között Ben Roethlisberger két eladott labdáját.



A Browns győzelme azért is akkora meglepetés, mert ezt megelőzően sorozatban 17 mérkőzést vesztett el a Pittsburgh otthonában, ráadásul a mostani sikert vezetőedzője, Kevin Stefanski nélkül érte el, aki koronavírus-fertőzés miatt nem lehetett csapatával. A Browns 1995 óta először nyert meccset a playoffban, idegenben pedig 1969-ben diadalmaskodott ezt megelőzően.



A Baltimore Ravens a Tennessee Titans otthonában győzött. A vendégek teljesen kikapcsolták az alapszakaszban több mint 2000 yardot futó Derrick Henryt, ez pedig kulcsfontosságunak bizonyult a mostani összecsapáson. A két csapat tavaly is találkozott egymással a rájátszásban, akkor a Titans jutott tovább.



A New Orleans Saints hazai pályán összességében magabiztosan verte a Chicago Bearst, így a 41 éves Drew Brees vezette együttes a következő körben a 43 éves Tom Brady által irányított Tampa Bay Buccaneersszel találkozik majd.

Eredmények, rájátszás:

Amerikai főcsoport:

Tennessee Titans-Baltimore Ravens 13-20

Pittsburgh Steelers-Cleveland Browns 37-48

Nemzeti főcsoport:

New Orleans Saints-Chicago Bears 21-9

A Főcsoport elődöntők párosítása:

AFC:

Kansas City Chiefs-Cleveland Browns

Buffalo Bills-Baltimore Ravens

NFC:

Green Bay Packers-Los Angeles Rams

New Orleans Saint-Tampa Bay Buccaneers

Borítókép: Facebook/Pittsburgh Steelers